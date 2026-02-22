En un gesto de agradecimiento y cercanía, vecinos del fraccionamiento Jardines del Seminario organizaron una hamburguesada para las cuadrillas de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, quienes recientemente realizaron trabajos de bacheo, reparación de banquetas e introducción de la línea morada en esta zona de la ciudad.

Guadalupe García, presidenta del Consejo del Agua del fraccionamiento, expresó que durante muchos años gestionaron la introducción de agua tratada para el riego del parque, y que hoy, gracias al trabajo conjunto con la JMAS, este proyecto es una realidad.

“Estamos muy contentos porque nos escucharon. Para nosotros es muy importante cuidar nuestras áreas verdes. Ahora podrán regarse todos los días con agua tratada, sin desperdiciar agua potable que debe destinarse al consumo humano”, compartió.

Los trabajadores convivieron con los vecinos y disfrutaron de las hamburguesas preparadas especialmente como muestra de reconocimiento a su labor.

Por su parte, el director ejecutivo de la JMAS, Marco Licón, señaló que este gesto representa un reconocimiento no solo para quienes estuvieron en el lugar, sino para los más de 2 mil 500 trabajadores de la institución que todos los días cumplen su labor en favor de la comunidad, sin importar las largas jornadas ni las condiciones del clima.

“Detrás de cada obra hay un gran equipo que le pone todo el esfuerzo y muy duro al jale. Este reconocimiento es para cada uno de ellos. Y también es muy importante que sigamos trabajando de la mano con la ciudadanía. Ahora el cuidado de la línea morada es un compromiso compartido con los vecinos”, expresó.

Este tipo de acciones fortalecen el vínculo entre comunidad y trabajadores de la JMAS, demostrando que cuando se trabaja en equipo, los resultados benefician a todos.