Ante el incremento de las operaciones vinculadas a las drogas sintéticas, el diputado federal Álex Domínguez propuso fortalecer la colaboración entre México y Estados Unidos mediante un tratado bilateral especializado en el combate al tráfico de narcóticos y sustancias precursoras.

A través de un Punto de Acuerdo presentado en la Cámara de Diputados, el legislador solicitó que el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, evalúe la posibilidad de iniciar negociaciones diplomáticas con el gobierno estadounidense para concretar un instrumento jurídico en materia de seguridad.

La iniciativa busca establecer mecanismos permanentes de intercambio de información, vigilancia de cadenas de suministro de precursores químicos y acciones coordinadas para combatir las estructuras financieras, logísticas y operativas de grupos criminales que participan en la fabricación y distribución de drogas sintéticas.

Domínguez señaló que las organizaciones delictivas han diversificado sus operaciones mediante la adquisición de sustancias provenientes de distintos mercados internacionales, situación que exige respuestas coordinadas entre gobiernos. Asimismo, afirmó que una mayor cooperación bilateral permitiría fortalecer la seguridad regional y proteger a las familias de ambos países.