La Dirección General de Protección Civil emitió una alerta preventiva por viento vigente para este viernes 27 de marzo, debido a la presencia de ráfagas que podrían alcanzar entre los 29 y 60 kilómetros por hora a lo largo del día.



De acuerdo con el pronóstico, se espera una temperatura máxima de 24 grados centígrados, con cielo mayormente soleado, aunque con posibilidad de polvo suspendido en el ambiente. La probabilidad de lluvia es mínima, entre el 0 y el 2 por ciento.



Para esta noche se prevé un descenso en la temperatura con una mínima de 7 grados centígrados, además de condiciones similares de viento con rachas de hasta 60 kilómetros por hora y cielo mayormente despejado.



Las autoridades advirtieron sobre temperaturas mínimas por debajo de los 7 grados, por lo que se recomienda tomar precauciones.



En el pronóstico extendido, para mañana sábado se esperan condiciones de viento ligero a moderado, con una temperatura máxima de 23 grados y mínima de 14 grados, cielo mayormente soleado y ráfagas de entre 26 y 35 kilómetros por hora.



Para el domingo se anticipa un aumento en la temperatura con máxima de 30 grados y mínima de 16 grados, cielo parcialmente soleado y rachas de viento de entre 26 y 32 kilómetros por hora, con ligera probabilidad de lluvia de hasta el 6 por ciento.



Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante la presencia de viento, especialmente por posibles tolvaneras y reducción de visibilidad en distintos puntos de la ciudad.