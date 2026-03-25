El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) continúa avanzando con resultados favorables en sus principales indicadores académicos, reflejando un fortalecimiento institucional y un impacto positivo en la formación de estudiantes de nivel medio superior.

En el rubro de admisión, se registró un incremento significativo entre los ciclos escolares 1.2425 (agosto 2024) y 1.2526 (agosto 2025), al pasar de 3,948 a 5,246 estudiantes de primer ingreso. Este crecimiento del 32.9% evidencia el éxito de las estrategias de difusión educativa y la consolidación de vínculos con instituciones de educación básica, particularmente en el municipio de Juárez.

En cuanto a la matrícula total, CONALEP Chihuahua reportó un aumento de 10,028 a 10,569 estudiantes, lo que representa un crecimiento del 5.39%, confirmando la confianza de la comunidad en la oferta educativa y el fortalecimiento de la institución en el estado.

Uno de los avances más relevantes se observa en la disminución del abandono escolar, que registró una reducción del 3.1% a nivel estatal, lo que indica una mayor permanencia de los estudiantes en las aulas y el éxito de las estrategias de acompañamiento académico.

Asimismo, la eficiencia terminal mostró un incremento del 2.77% entre las generaciones 2021–2024 y 2022–2025, reflejando que un mayor número de estudiantes logra concluir satisfactoriamente su formación académica.

En materia de titulación, la institución alcanzó una tasa del 80.45% durante el periodo 2022–2025 (al mes de noviembre), consolidando su compromiso con la formación integral y la conclusión exitosa de los estudios.

Adicionalmente, CONALEP Chihuahua impulsa acciones estratégicas como el programa de bilingüismo, que actualmente beneficia a 6,483 estudiantes mediante la impartición de materias en modalidad bilingüe, fortaleciendo sus competencias para enfrentar un entorno laboral global.

De igual forma, se han reforzado las acciones en salud emocional, atendiendo a 9,005 estudiantes a través de talleres enfocados en el desarrollo socioemocional, promoviendo habilidades como la resiliencia, la autoestima y el manejo del estrés.

El director general estatal de CONALEP, Omar Bazán Flores, destacó que estos resultados reflejan el rumbo positivo de la institución:

“En CONALEP Chihuahua estamos avanzando con paso firme. Los indicadores muestran claramente que vamos al alza, mejorando en captación, permanencia y conclusión de estudios. Esto es resultado del trabajo coordinado de toda la comunidad educativa. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la calidad académica, innovando en programas como el bilingüismo y priorizando el bienestar integral de nuestros estudiantes, para que egresen mejor preparados y con mayores oportunidades en el mundo laboral.”