—Óscar Ibáñez, el consentido de palacio estatal

—A Mayra se le notan las ganas de figurar

La temporada de aspiraciones políticas ya empezó en Juárez, y mientras unos todavía andan sacudiéndose el polvo de la última elección, hay quienes no pierden tiempo y ya se andan placeando por todos lados con las mismas intenciones.

Y es que en juaritos, donde el aire huele a burritos y a promesas, el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar decidió que ya es hora de empezar a apapachar al respetable… ¡aunque falte más de un año para la cita con las urnas!

Dicen las malas lenguas —y las buenas también, que Alejandro trae la agenda llena, y no estamos hablando de citas con las chamaconas, sino de una verdadera operación de presencia intensiva.

El dipu anda más movido que el Wi-Fi gratis en el JuarezBus, desayuna con empresarios, come con líderes, cena con medios y si le queda tiempo, hasta se da sus vueltas por el distrito. Todo sea por el anhelado objetivo, que en 2027 el electorado lo reconozca más que a las galletas de animalitos.

Resulta que Pérez Cuéllar suspira por la candidatura de Morena para la presidencia municipal, pero, como dirían algunos: “Eso está más difícil que entenderle al recibo de la luz”. Se comenta que podría terminar con la camiseta del PVEM y no con la de Morena.

Se le ha visto organizando eventos con más frecuencia que cortes de listón en año electoral —que si reuniones con empresarios del sotol (con degustación incluida, claro), que si visitas a la Aduana Fronteriza, que si ruedas de prensa con otros diputados para hablar de los estímulos fiscales que suenan bonito, pero pocos entienden, pero es parte del show.

No conforme con eso, el diputado se dio la vuelta por la CANACO-SERVYTUR para hablar de productividad y competitividad, asegura que su meta es fortalecer la economía de la frontera, “con énfasis en los más necesitados”, pero ya veremos si con eso alcanza para convencer a los que deciden el boleto grande.

Por lo pronto, Alejandro anda en todos lados, sonriente, tomándose fotos y diciendo que no va a parar de trabajar.

************

El brujo mayor Óscar Ibáñez anda más que apapachado en palacio estatal. Ayer se le vio llegar tan quitado de la pena, directo hasta la cocina, para una charla privada con la mismísima gobernadora Maru Campos. ¡Eso no lo consigue cualquiera!

Para los que ya no se acuerdan, hace justo un año Ibáñez salió de la representación gubernamental en Juárez, porque así lo decidió Maru y, de paso, lo acomodó como rector en la UTCJ. En su momento, la gobernadora fue clarita: “El rector saliente, Carlos Ortiz, te dejó la vara muy alta, así que, a mantener el ritmo, mi querido Óscar”. Nada de conformismo.

Dicen los aplaudidores del doctor Ibáñez que en estos doce meses no solo mantuvo el nivel, sino que lo superó. Por eso, hoy tiene pase libre en Palacio y hasta comparte el pan, la sal y uno que otro vinito con la mandamás del estado. Ajá.

Y es que la reunión de ayer no fue cualquier cosa. Maru Campos y el rector de la UTCJ se sentaron a revisar cómo van los proyectos y las acciones que trae la Universidad. Revisaron avances académicos y los apoyos que el gobierno da para fortalecer la infraestructura, la calidad educativa y el desarrollo de la raza universitaria.

No cabe duda de que Maru trae bien claro su cometido, apoyar con todo la educación superior y darles vuelo a las universidades tecnológicas. ¿Será que Ibáñez ya se ganó un nuevo doctorado en confianza gubernamental? ¿O en lambisconería? Se preguntarían otros.

Así las cosas, en palacio estatal, donde si alguno quiere estar en el ajo tiene que moverle a las relaciones públicas, y no tanto tener la vara alta… ni seguir superando expectativas, porque el doctor no es para tanto. Se vende bien.

***********

Los morenos son testigos del dinamismo de Mayra Chávez Jiménez, actual delegada de los Programas para el Bienestar, su desempeño destaca por el entusiasmo y compromiso que imprime a sus labores, aunque para muchos resulta evidente que su proactividad podría estar motivada también por miras hacia futuros procesos electorales.

Dicen por ahí que en política todo es estrategia y a Mayra se le notan las ganas de figurar, sobre todo ahora que la jugada es por la alcaldía.

La expriísta anda sacando jugo de su encargo, moviendo piezas en el tablero morenista y, de paso, engordando el capital político para llegar bien parada a la encuesta por la presidencia municipal.

Ayer, en rueda de prensa, la delegada se rodeó de sus operadores, Hever Quezada, subdelegado de Desarrollo Social; Omar García Palomares, el mero mero regional del Bienestar en Juárez; y juntos informaron sobre la tan esperada dispersión del pago de pensiones.

Hay dinerito para adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad, además de apoyo para hijas e hijos de madres trabajadoras. Vaya que saben cómo caerle bien a la gente, sobre todo en plena pretemporada de aspiraciones políticas.

Y es que, como bien dicen los malpensados, este puesto que tiene Chávez es un trampolín perfecto para meterse en el ánimo de los juarenses y para salir bien en las mediciones de las encuestas. El que reparte bien, seguro recoge mejor. Por esa ruta va Mayrita.