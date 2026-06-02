–Panistas y morenistas siguen peleando por el músculo político

–Sheinbaum le baja tres rayitas al embate contra la gober

El intento de juicio político contra Maru Campos se desinfló antes de tomar vuelo. Y es que la diputada federal Kenia López Rabadán informó que la solicitud presentada en San Lázaro por los diputados de Morena no fue ratificada dentro del plazo legal y, por lo tanto, quedó desechada.

Y ahí fue donde Cuauhtémoc Estrada quedó mal parado, para alguien que presume oficio jurídico, el tropiezo terminó viéndose bastante torpe. O será que desde Palacio Nacional le ordenaron que le bajará tres rayitas para no seguir victimizando y popularizando a Maru Campos, es pregunta.

Los diputados morenos de Chihuahua promovieron el recurso y tenían tres días para ratificarlo y no lo hicieron. Traducido al lenguaje menos solemne, la ofensiva no pasó del primer filtro.

Así que, si no hubo ratificación, ya no hay solicitud vigente de juicio político contra Maru Campos. Tal parece que por fin en Morena se dieron cuenta de que estaban inflando mucho a la gobernadora y ya pusieron un alto.

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Todavía este lunes, los eventos masivos del PAN y de Morena del fin de semana seguían dando de qué hablar en los medios locales.

Obvio, los panistas le tiraron a Morena y los morenistas respondieron igual. Por ejemplo, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar se fue duro, con machete verbal, contra el PAN y soltó sin rodeos que “están bien jodidos”.

Así se refirió el alcalde al evento panista del pasado domingo allá en chihuahuitas tierras en donde los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como miles de panistas arroparon a la gobernadora Maru Campos.

El alcalde juarense dijo que esperaba bastante más de un partido que gobierna el estado y que, en teoría, tiene estructura, operación y recursos políticos para organizar una demostración amplia de respaldo.

Su argumento fue simple, si con todo ese aparato la convocatoria terminó rondando las 12 mil personas, entonces el evento no retrata fortaleza, sino desgaste.

Po su parte el representante de la gober en juaritos, el lic Carlos Ortiz, criticó el acarreó masivo de gentes de las colonias populares a la explanada de la X en donde escucharon el discurso de la presidenta Claudia Shienbuam.

Dejó entrever que hubo dispendió de recursos para movilizar a la gente, porque de otra manera no contarían con el apoyo del pueblo bueno y sabio.

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Claudia Sheinbaum salió a enfriar la lectura política del caso en Chihuahua.

En su podio mañanero dijo que la investigación de la FGR no va contra Maru Campos y marcó una diferencia que no es menor, según comentó el operativo en la sierra fue federal, mientras que la Fiscalía estatal apenas hizo una visita.

Con eso, la presidenta buscó mover el tema del terreno de la batalla política al de la responsabilidad institucional. Ya le bajó pues, le salió caro la embestida que hizo en contra de la gobernadora Maru Camnpos, que ahora se convirtió en víctima y figura nacional, gracias a la presidenta. Ni más ni menos.