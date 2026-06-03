–Maru viene a Juárez a despedir a Marco Licón

–Sheinbaum ya está igual o pero que Trump

Al senador Javier Corral no le quedó más que echarse para atrás en su intento por revivir la carpeta en la que acusa a la gobernadora Maru Campos de un supuesto secuestro.

Quienes conocen al paseño Corral tienen claro que, por su cuenta, difícilmente habría dejado de darle con todo a la gober; por eso muchos creen que desde Palacio Nacional le pidieron bajarle dos rayitas al tema de Maru Campos.

Así que, con todo el dolor de su alma, tuvo que informarle al pueblo bueno y sabio que retiraría la impugnación contra la decisión de no ejercer acción penal por el intento de detención ocurrido el 14 de agosto de 2024 en el “Gin Gin”, allá en tierra azteca.

Al final del día el senador quedó en ridículo.

En su posicionamiento, Corral dijo que tomó esa decisión para evitar que el recurso legal se usara en una narrativa de “victimización mediática” y “manipulación política”.

De paso, acusó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, de manejar un “doble rasero” al tratar el trámite judicial con una vara en la Ciudad de México y otra en Chihuahua.

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Si no pasa nada fuera de lo normal, hoy la gobernadora Maru Campos vendrá a Juárez para darle el último adiós a Marco Licón y expresar sus condolencias a la familia del exdirector ejecutivo de la JMAS.

Este miércoles, directivos y trabajadores de la descentralizada le rendirán un homenaje de cuerpo presente a Marco a las 8:00 de la mañana en el Gimnasio Universitario; de ahí seguirán la velación en Perches y, más tarde, la misa en San Juan XXIII.

La mandataria estatal tiene previsto acudir a la capilla de la funeraria Perches, sobre la avenida López Mateos, para acompañar a los deudos y dar el pésame en privado. Hasta ahora, lo que sigue en veremos es la hora exacta de su llegada, porque ayer por la tarde noche cerraban detalles de la agenda.

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La agenda política y de seguridad volvió a meter el acelerador a ambos lados de la frontera. El embajador Ronald Johnson puso sobre la mesa que a los cárteles no se les enfrenta con pleitos políticos, sino con cooperación real, al recordar que el miedo, la corrupción y la violencia golpean parejo tanto en México como en Estados Unidos.

Pero esas palabras del embajador estadounidense no le cayeron nada bien a la presidenta Claudia Sheinbaum, que al mismo tiempo buscó bajarle la temperatura a la relación con Washington.

Lo hizo al deslindar a Donald Trump de la ofensiva injerencista que, dijo, viene de sectores de la ultraderecha de Estados Unidos, mientras insistía en mantener una relación estable con el vecino del norte.

La cosa es que la presidenta ya empezó a jugar una doble pista muy al estilo Trump: por un lado, lanza golpes contra Estados Unidos y, por el otro, le pone el paño tibio para no romper del todo.

Una narrativa que se parece bastante a la del propio magnate, que un día la llama “extraordinaria” y al siguiente, sin pensarlo mucho, le suelta el golpe bajo.