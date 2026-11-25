–En el PAN estiran tanto la liga que ya está por tronar

–Sheinbaum presume el sistema de salud

Las negociaciones de las que sigue hablando el diputado federal y dirigente del PRI, Alejandro Domínguez, apuntan a que todavía no le satisfacen los cargos de elección popular que hasta hoy le ha aceptado la dirigencia del PAN para cerrar la alianza.

Es más que evidente que Domínguez y compañía quieren darse un valor electoral que ya no corresponde a su realidad como partido casi en vías de extinción.

Y es que, al PAN, como bien se sabe, le tienen los dedos agarrados en la puerta: ante la intensa competencia que se avecina con Morena, según las encuestas, le urge la alianza con el PRI, y de ahí se agarran las huestes de Alito y compañía.

Por eso estos días serán cruciales para finiquitar la alianza política con los Alito’s, y por eso mismo Lilia Merodio ya se frota las manos con esa alianza y con su respectiva candidatura.





La vieja guardia de los blanquiazules, en cambio, no acepta, así como así esta coalición, entre otras cosas porque recuerda el pasado reciente de desencuentros electorales con los tricolores.

Aun así, Domínguez destila optimismo en sus negociaciones y ya trae en el vetusto partido a varias y varios que suspiran por las candidaturas.

Pero ya es cuestión de poco tiempo para que concluya esta estira y afloja. ¡A ver si los tricolores salen con el resultado que tanto anhelan!

Y los del PAN, con la alianza que tanto necesitan. Así las cosas.

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La negociación sobre la participación en la campaña electoral es puro protocolo; lo que realmente los empantana son los cargos de elección popular en los que se postulará a una sola persona por ambos partidos.

Ahí está el meollo del posible agandalle de los Alito’s y, obviamente, los de Daniela González no se dejarán así nomás: están estirando la liga de tal forma que no se reviente, pero tampoco permitirán que les vean la cara.

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¡Qué bueno que Claudia Sheinbaum está tan contenta con el sistema de salud! Lástima que los derechohabientes no siempre compartan su entusiasmo.

La presidenta salió a presumir que, “digan lo que digan, mejoró mucho el sistema de salud”.

Según ella, hay más médicos, medicamentos, equipos, consultorios y hasta digitalización. ¡Vaya maravilla! Nomás falta preguntarle a quienes llevan meses esperando una consulta, no encuentran sus medicamentos o tienen que peregrinar de hospital en hospital para conseguir atención.

Antes de presumir que todo mejoró, Sheinbaum debería darse una vuelta sin comitiva por las salas de espera. Ahí encontrará otros datos, y seguramente no serán los que le presentan en Palacio Nacional.