Gavin Newsom, gobernador de California, sorprende con el nombramiento de este 8 de febrero como “el día de Bad Bunny”, a propósito de la presentación del boricua en el Super Bowl; el político demócrata afirma que es fan del idioma español y también de la cultura puertorriqueña.

Fue a través de las redes sociales del gobernador, que se dio a conocer la decisión de Newsom, la que justificó debido a su gran admiración por el idioma español -un idioma que reconoce que se habla en gran parte del estado que gobierna-, la cultura de Puerto Rico y la música de Benito Antonio Martínez Ocasio:”

Como muchos saben, soy un gran fan del español, es un idioma precioso que hablan muchas personas maravillosas en California y en todo el mundo, también soy un gran fan de Puerto Rico. Por eso, declaro mañana en California como el “Día de Bad Bunny”,

Newsom, al frente del gobierno de California desde el 2019, habló de sus expectativas a la hora de que Bad Bunny se presente en el medio tiempo del Super Bowl, las cuales afirma compartir con el comentarista político Jesse Waters.

ElUniversal