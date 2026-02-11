Científicos han desenterrado en Canadá el cráneo de una criatura que data de hace unos 307 millones de años y que es uno de los vertebrados terrestres herbívoros más antiguos que se conocen, lo que representa un punto de inflexión en la evolución animal.

La criatura, llamada Tyrannoroter heberti, poseía un cráneo de forma algo triangular que facilitaba el desarrollo de grandes músculos en las mejillas para comer material vegetal duro, con una boca llena de dientes especiales para triturar, desmenuzar y moler la vegetación.

El Tyrannoroter parecía un reptil, pero en realidad no pertenece a esa clase de animales, sino que se clasifica como parte de un grupo llamado microsaurios.

Aunque los investigadores solo han descubierto su cráneo, estiman, basándose en la anatomía de animales relacionados, que el Tyrannoroter medía unos 30,5 cm de largo y tenía una complexión robusta similar a la del lagarto de lengua azul actual.

Vivió durante el período Carbonífero y fue uno de los primeros miembros de un amplio linaje de animales terrestres de cuatro patas llamados tetrápodos, precursores de los actuales anfibios, reptiles, mamíferos y aves.

Estos tetrápodos pioneros evolucionaron a partir de peces con aletas carnosas similares a extremidades que se convirtieron en los primeros vertebrados en salir a tierra firme. Los fósiles de esqueletos de tetrápodos más antiguos datan de hace aproximadamente 375 millones de años.

Los primeros tetrápodos eran carnívoros. Con el tiempo, algunos aparentemente comenzaron a comer insectos y luego, como el Tyrannoroter, se pasaron a las plantas.

“Esto es muy importante porque significa que los componentes esenciales de los ecosistemas terrestres que conocemos hoy en día, dominados por los herbívoros, han existido y se han mantenido desde el período Carbonífero”, dijo el paleontólogo Arjan Mann, del Field Museum de Chicago, coautor del estudio publicado el martes en la revista Nature Ecology and Evolution.

Los científicos han interpretado que un animal llamado Melanedaphodon, que vivió aproximadamente en la misma época y cuyos fósiles se encontraron en Ohio, consumía plantas más blandas junto con otros alimentos como insectos.

Según los investigadores, es posible que el Tyrannoroter también comiera insectos, pero su cráneo estaba mejor adaptado que el del Melanedaphodon para procesar plantas duras.

“El Tyrannoroter es el herbívoro terrestre vertebrado más antiguo y completo que muestra adaptaciones que le permitían procesar material vegetal con alto contenido en fibra”, afirmó Mann.

Durante el Carbonífero florecieron extensos y frondosos bosques, cuyos restos fosilizados constituyen ahora la mayor parte del carbón del mundo.

El cráneo del Tyrannoroter medía unos 10 cm de largo.

“Los rasgos que indican que era herbívoro incluyen su hocico curvado hacia abajo, con un ángulo óptimo para cortar plantas bajas, grandes cavidades para albergar poderosos músculos para procesar plantas”, explicó la paleontóloga y autora principal del estudio, Hillary Maddin, de la Universidad de Carleton en Ottawa.

“Y, lo más importante, tiene una boca llena de campos dentales opuestos, uno en el paladar que encaja con otro en la mandíbula inferior”, agregó.

Durante mucho tiempo se pensó que los primeros vertebrados herbívoros verdaderos no aparecieron hasta el ocaso del Carbonífero, que terminó hace unos 299 millones de años.

“Este descubrimiento revela que los animales vertebrados se diversificaron en nichos similares a los actuales, incluyendo el herbivorismo, mucho más rápidamente de lo que pensábamos”, afirmó Maddin.

