La más reciente encuesta estatal de Rubrum muestra que Marco Bonilla continúa fortaleciendo su liderazgo al interior del Partido Acción Nacional, al concentrar el respaldo de casi ocho de cada diez simpatizantes panistas consultados sobre quién debería ser el candidato a la gubernatura de Chihuahua.

De acuerdo con la medición levantada el 15 de junio, Marco Bonilla alcanzó el 77.4 por ciento de las preferencias entre los posibles aspirantes del PAN, ampliando su ventaja sobre el resto de los perfiles evaluados por la encuestadora.

La encuesta también evaluó la intención de voto por partido rumbo a la elección de gobernador de Chihuahua. Morena registró una preferencia de 40.8 por ciento y el PAN alcanzó el 36.0 por ciento, manteniéndose una diferencia menor a cinco puntos porcentuales entre ambas fuerzas políticas.

Los resultados reflejan, por un lado, un escenario de competencia abierta entre PAN y Morena rumbo al proceso electoral de 2027 y, por otro, una clara definición al interior del panismo en torno al perfil que concentra el mayor respaldo ciudadano.

Con esta medición, Marco Bonilla se mantiene como el referente panista mejor posicionado en las encuestas estatales y amplía su ventaja como el perfil que genera el mayor consenso entre las y los simpatizantes de Acción Nacional en Chihuahua.