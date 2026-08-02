Ciudad Juárez, Chihuahua.– En respuesta a la transformación tecnológica que vive el mundo y al crecimiento de la industria de alta tecnología en la frontera norte, CONALEP Chihuahua incorpora la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Microelectrónica y Semiconductores en los planteles Juárez I y Juárez II, consolidando una oferta educativa orientada a preparar a las nuevas generaciones para una de las áreas de mayor crecimiento, innovación y valor estratégico a nivel internacional.

La microelectrónica es la rama de la ingeniería dedicada al diseño, fabricación e integración de circuitos electrónicos de dimensiones microscópicas. Su principal producto son los semiconductores o microchips, pequeños dispositivos que procesan, almacenan y transmiten información, convirtiéndose en el cerebro de prácticamente toda la tecnología moderna.

Hoy, un semiconductor está presente en un teléfono celular, una computadora, un vehículo eléctrico, un equipo médico, un avión, un satélite, un robot industrial, una máquina automatizada y en los sistemas de inteligencia artificial que están transformando la economía mundial. Sin ellos, la vida moderna simplemente no sería posible.

La demanda global de semiconductores continúa creciendo debido al avance de la inteligencia artificial, la automatización, el internet de las cosas, las telecomunicaciones, la electromovilidad y la manufactura inteligente. Este escenario ha convertido a la formación de talento especializado en una prioridad para las economías más competitivas del mundo.

Con esta nueva carrera, las y los estudiantes desarrollarán conocimientos en electrónica, microelectrónica, procesos de fabricación, automatización, robótica, instrumentación, programación, control de calidad, manufactura avanzada y mantenimiento de sistemas electrónicos, además de fortalecer competencias digitales, pensamiento crítico, innovación y trabajo colaborativo.

Los egresados serán Profesionales Técnicos Bachilleres altamente capacitados para incorporarse a empresas de los sectores electrónico, automotriz, aeroespacial, médico, de telecomunicaciones y manufactura avanzada, así como para continuar estudios universitarios en ingenierías relacionadas con electrónica, mecatrónica, automatización, sistemas digitales, inteligencia artificial y tecnologías emergentes.

Estos jóvenes representarán una nueva generación de talento técnico especializado, capaz de participar en procesos de innovación, desarrollo tecnológico y transformación industrial. Su preparación contribuirá a fortalecer la competitividad de Chihuahua, atraer nuevas inversiones y responder a la creciente demanda de personal calificado que requieren las empresas nacionales e internacionales.

La incorporación de esta carrera forma parte de la Visión CONALEP Chihuahua 2030, impulsada por el Dr. Omar Bazán Flores, Director General Estatal de CONALEP Chihuahua, quien promueve un modelo de educación técnica alineado con los desafíos de la economía del conocimiento.

Esta visión plantea un CONALEP moderno, conectado con la industria y orientado a formar líderes técnicos mediante laboratorios especializados, aprendizaje basado en proyectos, educación dual, certificaciones y microcredenciales, fortalecimiento del bilingüismo, integración responsable de la inteligencia artificial y el desarrollo de habilidades profesionales con reconocimiento nacional e internacional.

Para el Dr. Omar Bazán Flores, la educación técnica debe anticiparse a las necesidades del mercado laboral. Por ello, la estrategia institucional busca que las y los estudiantes no solo aprendan una profesión, sino que desarrollen competencias para innovar, resolver problemas complejos, trabajar en entornos globales y adaptarse a tecnologías que evolucionan constantemente.

El fortalecimiento del bilingüismo permitirá que los estudiantes accedan a documentación técnica internacional, certificaciones especializadas y mejores oportunidades de empleo en empresas globales. Paralelamente, la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos educativos impulsará nuevas formas de aprendizaje, analítica educativa, simulación de procesos industriales y desarrollo de competencias digitales de alto nivel.

La apertura de esta carrera también fortalece el papel de Ciudad Juárez como uno de los principales centros de manufactura avanzada de México. Gracias a su ubicación estratégica, su experiencia industrial y la presencia de empresas globales, la región tiene el potencial de consolidar un ecosistema cada vez más sólido en torno a la electrónica y los semiconductores. En ese desarrollo, CONALEP Chihuahua asume el compromiso de formar el capital humano que hará posible ese crecimiento.

Con esta decisión, CONALEP Chihuahua reafirma su liderazgo en la educación técnica nacional, formando una nueva generación de Profesionales Técnicos Bachilleres preparados para diseñar, operar, mantener e innovar en las tecnologías que definirán el futuro de la industria. Ese es el propósito de la Visión CONALEP Chihuahua 2030 del Dr. Omar Bazán Flores: convertir la educación técnica en el motor que impulse el talento, la innovación y el desarrollo económico de Chihuahua y de México.