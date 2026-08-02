Con cuatro máquinas extintoras y tres cisternas, logró PC controlar incendio en recicladora de Satélite

Luego de que esta tarde de sábado se registrara un incendio en un predio utilizado para la compra y venta de metales, la Dirección de Protección Civil informó que elementos del Departamento de Bomberos lograron controlar dicho incendio con el uso de las máquinas extintoras número 10, 17, 18 y 23, así como las cisternas 21, 22 y 24.

El siniestro, el cual solo dejo daños materiales, se registró en el predio ubicado en las calles A sin número y calle Cuarta, en la colonia Satélite, siendo un espacio de alrededor de los mil 700 metros cuadrados.

Señaló que durante el incendio resultaron consumidas por el fuego una compactadora para metal, dos retroexcavadoras y una cantidad importante de material diverso, entre ellos llantas, plásticos, accesorios, piezas metálicas, refrigeradores, lavadoras y otros objetos almacenados en el lugar.

Explicó que, debido a la gran cantidad de materiales combustibles presentes en el establecimiento, la columna de humo y la intensidad de las llamas hicieron que el incendio se apreciara de gran magnitud; sin embargo, la rápida intervención de los bomberos evitó que se propagara a predios aledaños.

La dependencia informó que no se registraron personas lesionadas y que las labores de enfriamiento y verificación continuaban para eliminar cualquier riesgo de reactivación del incendio.