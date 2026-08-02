El director de Desarrollo Social, Hugo Vallejo informó que este día, se hizo la entrega de despensas en varios poblados.

“Este día recorrimos ocho poblados entre ellos Samalayuca, El Millón, Tres Jacales, Jesús Carranza, San Agustín, San Isidro, Loma Blanca y el Sauzal”, explicó el funcionario.

Indicó que este día se estuvo apoyando a mil familias, ayer fueron alrededor de 10 mil las beneficiadas en diferentes puntos de la ciudad a través del programa Cruzada por tu Familia.

“El Presidente Municipal, Héctor Ortiz Orpinel, nos pidió seguir trabajando fuertemente con todos los programas con los que cuenta la dependencia”, mencionó.