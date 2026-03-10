El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) llevó a cabo la continuidad de las sesiones del Taller Escuela para Padres, Madres y Personas Cuidadoras, una iniciativa orientada a fortalecer la formación integral de las y los estudiantes a través de la participación activa de sus familias.

En esta jornada participaron alrededor de 700 personas, entre estudiantes, madres, padres de familia y personas cuidadoras, quienes recibieron herramientas y orientación para fortalecer la comunicación, el acompañamiento familiar y la construcción de entornos seguros para las y los jóvenes.

Durante las sesiones se abordaron diversos temas, entre ellos la prevención de la violencia contra la mujer, actividad realizada en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo 8 de marzo, con el objetivo de promover la igualdad, el respeto y la construcción de una cultura de paz dentro y fuera de los planteles.

El director general estatal de CONALEP Chihuahua, Omar Bazán Flores, participó en este encuentro a través de un enlace remoto con los distintos planteles y de manera presencial en CONALEP Chihuahua I, donde dirigió un mensaje a las y los asistentes.

Bazán Flores destacó que la participación de las familias es fundamental para el desarrollo académico y personal de las y los estudiantes.

“Cuando la escuela y la familia trabajan de la mano, se fortalece la formación de mejores ciudadanos. En CONALEP Chihuahua creemos en una educación integral, donde los valores, el respeto y la igualdad sean pilares en la vida de nuestras y nuestros jóvenes”, expresó.

Asimismo, reconoció el compromiso de madres, padres y personas cuidadoras por involucrarse activamente en estos espacios de formación y reflexión que contribuyen a generar comunidades educativas más fuertes y solidarias.

Con estas acciones, CONALEP Chihuahua reafirma su compromiso de impulsar programas que fortalezcan el tejido social, fomenten la participación familiar y promuevan entornos educativos basados en el respeto, la equidad y la igualdad