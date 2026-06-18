–Aunque diga que no, Sheinbaum es “piñata” de Trump

— Morena abre el registro y luego vendrá la tijera… y el dedazo

Ahora sí, Cruz Pérez Cuéllar ya tiene las manos libres para meterse de lleno, sin rodeos, en el proyecto que trae entre ceja y ceja desde hace meses, quedarse con la candidatura de Morena a la gubernatura de Chihuahua.

Y en esa jugada, el que se queda con el paquete es Héctor Ortiz Orpinel, quien ayer rindió protesta como alcalde interino tras la licencia solicitada por Cruz.

Aunque a estas alturas nadie se llama a sorpresa. En el ambiente político local se da por descontado que Pérez Cuéllar seguirá moviendo los hilos y tomando las decisiones importantes desde atrás del telón. Sobre todo, si de lo que se trata es de llevar agua a su molino electoral y mantener aceitada la estructura municipal rumbo a su objetivo.

La fecha para que se registre formalmente ante Morena como aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, que es el nombre rimbombante —y muy morenista— de la antesala por la candidatura será el martes 23 de junio.

El proceso arranca el próximo 22 de junio y, en teoría, la definición saldrá de una encuesta. Ese es el método que la dirigencia nacional de Morena ha dicho que será el único válido para decidir quién encabezará los trabajos organizativos en el estado.

El Consejo Estatal propondrá perfiles paritarios y, además, la Comisión Nacional de Elecciones todavía podrá meter aspirantes adicionales a la encuesta final. O sea, que el tablero todavía no está completamente cerrado.

Y en ese camino no estará solo. Enfrente trae a Andrea Chávez, que desde hace rato también está metida de lleno en la pelea y no parece dispuesta a regalarle ni un centímetro. Sí, aparecerán otros suspirantes, pero hasta ahora la contienda se sigue viendo como un duelo con dos figuras fuertes y varios aspirantes de relleno.

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Ya se había tardado Donald Trump en volver a sacar del cajón su tema favorito: México, los narcos y la frontera. Aprovechó el escenario del G7 para volver a golpear la misma piñata, esa sobre la que Claudia Sheinbaum ya había advertido que “México no es piñata de nadie”.

El presidente volvió a soltar el golpe y luego la sobadita; dijo que la presidenta de México es una buena mujer, pero que está muy asustada frente al narcotráfico. Lo mismo que ya ha dicho en varias ocasiones.

Trump sabe muy bien que en política la percepción suele pesar más que los matices. Por eso no se enreda en explicaciones complejas. Así que le basta decir que México está rebasado por los cárteles de la droga y la presidenta “asustada”, que no se deja ayudar, por lo que Estados Unidos tiene que endurecerse todavía más.

La receta no es nueva. Es la misma que usó en campaña, la misma que explotó en su paso por la Casa Blanca y la misma que ahora vuelve a poner sobre la mesa. Necesita un problema visible, un enemigo claro y una historia fácil de vender. Y para ese papel, México sigue siendo una de sus piñatas favoritos.

El presidente de Estados Unidos le volvió a dejar la víbora chillando a su homóloga mexicana. Habrá que ver con qué tono responde hoy en la mañanera. Lo más probable es que, como ya es costumbre, descalifique públicamente los señalamientos de Donald Trump y los atribuya a intereses políticos o electorales.

Sin embargo, puertas adentro del Palacio Nacional el asunto difícilmente pasa desapercibido. Y es que los dichos del republicano tocan una fibra particularmente sensible para el gobierno mexicano: la persistente influencia del crimen organizado en entidades como Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

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En Morena ya abrieron la puerta de par en par para la carrera rumbo a las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027. La instrucción es sencilla, que se registre quien quiera registrarse. Total, el verdadero filtro vendrá después con vil dedazo.

Así que, a partir de la próxima semana, desfilarán por el World Trade Center allá en tierra azteca, suspirantes de todos tamaños, colores y calibres políticos. Habrá quienes lleguen convencidos de que ya traen la candidatura en la bolsa y otros que apenas buscan hacerse notar para negociar una posición futura.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, dejó claro que el registro será prácticamente libre para quienes cumplan los requisitos básicos. El detalle está en que después vendrá la famosa “valoración política”, ese misterioso proceso donde algunos pasan a la encuesta y otros simplemente desaparecen del mapa.

En otras palabras, todos podrán entrar al estadio, pero muy pocos llegarán a la final. Por lo pronto así quedó el calendario: el martes 23 van Chihuahua, Colima y Guerrero; el jueves 25, Michoacán, Nayarit y Nuevo León; el viernes 26, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora; y para cerrar, el sábado 27 de junio, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.