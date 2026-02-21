sábado, febrero 21, 2026
Sostiene gobernadora reunión en Juárez con su gabinete

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La gobernadora Maru Campos se reunió en Ciudad Juárez con los integrantes del Gabinete estatal, con el objetivo de dar seguimiento puntual a los programas y acciones que desarrolla el Gobierno del Estado en la entidad.

En el encuentro, la mandataria y los titulares de las diferentes dependencias, revisaron las diversas estrategias que se impulsan para abonar al bienestar integral de la ciudadanía en Chihuahua.

Lo anterior, con énfasis en los programas prioritarios para la administración, así como los enfocados en mejorar la calidad de vida de las familias en la región fronteriza.

La titular del Ejecutivo llamó a los funcionarios a continuar con esfuerzos interinstitucionales para garantizar que las acciones lleguen a las y los habitantes de todos los rincones del estado, mediante labores colaborativas que impacten sobre todo en quienes más lo necesitan.

