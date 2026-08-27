Anuncian festival del Tequila y el Marichi 2026 del 10 al 13 de septiembre

Con el respaldo del Gobierno del Estado como patrocinador oficial, del 10 al 13 de septiembre de 2026 se llevará a cabo en Ciudad Juárez el Festival del Tequila y del Mariachi 2026, considerado uno de los eventos culturales y comerciales más importantes del año para la región.

Durante una conferencia de prensa encabezada por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Iván Pérez se dio a conocer la realización de este festival que reunirá a expositores, familias y visitantes, impulsando la actividad económica y fortaleciendo el comercio local. Se trata de la edición número 26.

La feria se llevará a cabo en la Plaza de la X y los precios de boletos de entrada son: jueves y domingo 100 pesos y viernes y sábado 150; mientras que el boleto VIP tendrá un costo de 400 pesos.

En representación de la gobernadora Maru Campos, el representante de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, Carlos Ernesto Ortiz Villegas, asistió al anuncio oficial y destacó el impacto positivo que tendrá el evento para distintos sectores productivos de la frontera.

«El Festival del Tequila y del Mariachi representa una gran oportunidad para fortalecer la economía local, promover nuestras tradiciones y generar una importante derrama económica para comerciantes, prestadores de servicios y empresarios de Ciudad Juárez.

Desde el Gobierno del Estado seguimos impulsando actividades que generan oportunidades para las familias chihuahuenses», expresó Carlos Ortiz.

Asimismo, reiteró el compromiso de la administración estatal con el desarrollo económico de la región.

«La gobernadora Maru Campos ha sido clara en respaldar proyectos y eventos que contribuyan al crecimiento de nuestras ciudades.

Este festival es un ejemplo de cómo la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y organismos empresariales puede traducirse en beneficios reales para la comunidad», señaló.

Con una amplia oferta gastronómica, cultural y musical, el Festival del Tequila y del Mariachi 2026 busca consolidarse como un referente turístico y de promoción económica para Ciudad Juárez, atrayendo visitantes de ambos lados de la frontera y fortaleciendo la identidad cultural de la entidad.