La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión, contra de Jesús Carlos R. A., por el delito de violación con penalidad agravada.

na agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, demostró la responsabilidad penal del ahora sentenciado, por el delito que cometió a una menor de 16 años de edad, en Ciudad Juárez.

Las pruebas recabadas en la investigación ministerial, establecieron que los días 02 y 03 de septiembre del año 2024, Jesús Carlos R. A., de 46 años de edad, ejerció la violencia física y moral para consumar el delito a su víctima, en el interior de un domicilio de la colonia Manuel Valdez.

Hecho delictivo por el que se giró una orden de aprehensión en su contra, misma que elementos de la Agencia Estatal de Investigación le notificaron en el interior del CE.RE.SO. No. 3, en donde se encontraba recluido por diverso delito.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, dictó el fallo condenatorio en contra de Jesús Carlos R. A., quien en la audiencia de individualización de sanciones recibió la sentencia que purgará en prisión en el Cereso número tres.