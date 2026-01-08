—Pérez Cuéllar hace malabares para traer a Sheinbaum

—Andrea Chávez volvió a armar revuelo belicoso

Aunque todavía falta buen tramo para llegar al 2027, la gober Maru Campos no perdió tiempo en soltar la sopa sobre la inminente salida de algunos de sus cuadros más cercanos, disque porque se van de suspirantes a candidaturas.

Que si Santiago de la Peña, secretario general de gobierno, que si César Jáuregui, el fiscal, que si Rafa Loera, secretario de Desarrollo y Bien Común… ¡todos apuntados para irse a buscar chamba electoral! A ver si no se queda sola en Palacio, porque la caballada sí que se está yendo.

Pero la cosa no para ahí. Muy a su estilo, Maru lanzó la pregunta: “¿No les gusta para funcionario?” nomás y nada menos que sobre Diodoro Carrasco, que de asesor podría pasar a secretario estatal. O sea, que el ex gobernador de Oaxaca ya anda en la mira, y la gobernadora hasta se animó a “destaparlo” de manera medio cómica: “te estoy destapando, maestro Carrasco”. ¡Ándale pues!

Incluso no descartó que Diodoro se pudiera meter hasta la cocina y llegar a la Secretaría General de Gobierno. Ya se sabe cómo es esto, cuando la caballada se va a las candidaturas, hay que rellenar con puro peso pesado… o con los que hay a la mano.

Eso sí, Maru se guardó las fechas y los detalles, como buena jugadora de ajedrez político. Porque mientras ella ve desfilar a medio gabinete suspirando por una candidatura, nadie suelta prenda de cuándo caerán los cambios ni cómo quedará la baraja en el gobierno estatal.

No vaya a ser que, en realidad, la gobernadora solo esté lanzando indirectas para calmar a sus secretarios que ya andan muy acelerados, buscando ponerles freno y evitar que les ocurra lo mismo que a Sergio Nevárez, a quien sacaron del juego antes de tiempo.

Ya veremos quién aguanta el ritmo en esta danza de sillas, porque la carrera rumbo al 2027 se va a poner buena y los que hoy sonríen en la foto, mañana podrían estar recogiendo sus tiliches para lanzarse a la aventura electoral.

***********

Resulta que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar anda haciendo hasta malabares para traer, una vez más, a la presidenta Claudia Sheinbaum a juaritos.

Dicen los que saben que no es nada más por amor al arte, sino porque Pérez Cuéllar quiere sonar fuerte y claro rumbo al 2027, y demostrar que tiene el apoyo de la mandataria, al menos por ahorita, él es quien trae las canicas bien guardadas en la bolsa para buscar la candidatura a la gubernatura del estado.

Y hablando de visitas presidenciales, se comenta en los pasillos del Palacio Municipal que Cruz ya anda frotándose las manos con la posible llegada de Sheinbaum para inaugurar la nueva prepa en Juárez, a la que ya le han sacado mucho jugo.

La Secretaría de Educación Pública ya anunció la apertura de 18 nuevos Centros de Bachillerato, y el flamante plantel 291 juarense es la joya de la corona.

El edil no cabe de la emoción, según cuentan, y anda entusiasmado porque la presidenta podría encabezar la ceremonia. Para que no digan que no se pone la camiseta, Cruz ya avisó que se reunirá con el delegado de la SCT para dar el último visto bueno a las instalaciones, y de paso, que los jóvenes estrenen salón con bombo y platillo… y tal vez con presidenta al frente.

************

La joven senadora Andrea Chávez volvió a armar revuelo, y esta vez se fue directo contra el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gil Loya, que parece estar más preocupado por lo que pasa con Nicolás Maduro que por el montón de broncas que hay en casa.

Que si la captura de Maduro podría afectar la seguridad en Chihuahua… ¡Por favor!

No es por nada, pero a la joven senadora se le nota que trae el colmillo bien afilado. Aprovechó la “brillante” declaración de Loya para lanzarse con todo contra la gobernadora Maru Campos, que —según dice— anduvo más perdida de turista en Manhattan. Y no es exageración, porque hasta fotos hay: la gobernadora de compras en NY, bien acompañada, mientras acá la violencia anda en niveles de récord, según la senadora.

Y es que el secretario, el mismo que presume que Moris es el municipio más seguro —como si eso le importara a alguien más allá de sus precampañas— anda tapizando la ciudad con bardas publicitarias, en plena guerra interna del PAN por las candidaturas del 2027, crítico a la protegida del jefe de La Barredora, Adán Augusto López.