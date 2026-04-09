Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo número 38, el Ayuntamiento de Juárez autorizó los proyectos de inversión denominados Tianguis Turístico y Eventos de Promoción y Campaña de Promoción Tripadvisor, con el objetivo de fortalecer el turismo y la economía en esta frontera.



La reunión fue encabezada por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar; durante la misma se informó que la Comisión de Hacienda solicitó la autorización para modificar el objeto de estos proyectos, los cuales ya estaban contemplados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026 del Municipio.



De acuerdo con lo expuesto, el proyecto del Tianguis Turístico contará con un monto de un millón de pesos, mientras que la campaña en la plataforma Tripadvisor tendrá una inversión de un millón 500 mil pesos.



Ambos se llevarán a cabo mediante la celebración de un convenio de colaboración con la Asociación Civil Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez.



El regidor y coordinador de la Comisión de Hacienda, Alejandro Daniel Acosta Aviña, explicó que con esto se busca consolidar acciones que permitan atraer visitantes y fortalecer la actividad económica local, con el respaldo del Gobierno Municipal para concretar estas estrategias de promoción.



Estos proyectos forman parte de las acciones contempladas para posicionar a Ciudad Juárez como un destino atractivo y competitivo, además de generar beneficios para distintos sectores vinculados al turismo.