La Coordinación General de Seguridad Vial, a través del área de Educación Vial, llevó a cabo el volanteo de la campaña denominada “Tu celular puede esperar”, donde se explicó sobre las consecuencias que este tipo de distractores pueden ocasionar.



Los puntos donde se entregaron volantes a los automovilistas fueron los siguientes:



– Bulevar Zaragoza y bulevar Óscar Flores

– Avenida Adolfo López Mateos y bulevar Óscar Flores

– Bulevar Zaragoza e Ignacio Allende

– Calle Santiago Troncoso y Francisco Boca Negra

– Bulevar Independencia y Acacias

– Bulevar Valle del Cedro y Santiago Troncoso

– Municipio Libre y Libertad

– Avenida Carlos Amaya y Puerto Alegre

– Municipio Libre y avenida Reforma

– Bulevar Óscar Flores y Oasis Revolución

– Avenida de Los Aztecas y Tzetzales

-Juárez Porvenir y Libramiento



Como parte de estas acciones, los agentes entregaron material informativo a conductores para fomentar entre ellos el “no usar” el teléfono celular cuando se encuentran al frente del volante, ya que no solo frenan el flujo vehicular al no percatarse del cambio de luz de los semáforos, sino que hay accidentes que en ocasiones pueden dejar daños materiales considerables en el mejor de los casos.



Estas labores se realizan diariamente en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de que el mensaje llegue a la gran mayoría de la población y con ello se puedan disminuir los hechos viales derivados por diferentes motivos.



La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.