Durante la reunión de la Comisión Edilicia de Asentamientos Humanos, los regidores que la integran aprobaron la titulación de 52 lotes destinados a uso habitacional, como parte del programa de regularización de la tenencia de la tierra que impulsa la Administración Municipal.



La coordinadora de la Comisión, regidora María Dolores Adame Alvarado, encabezó la junta en la que participaron los regidores Jorge Marcial Bueno Quiroz y José Eduardo Valenzuela Martínez, además de personal de la Dirección General de Asentamientos Humanos, con el propósito de analizar los expedientes correspondientes.



Durante la sesión se informó que los 52 lotes se ubican en diferentes colonias de la ciudad y tras la revisión de la documentación, se confirmó que los expedientes cumplen con los requisitos establecidos, además de que los predios cuentan con los servicios básicos necesarios.



La regidora Adame Alvarado señaló que la autorización de estas titulaciones tiene como objetivo dar la certeza jurídica a las familias beneficiarias, otorgándoles la seguridad de que su patrimonio se encuentra debidamente regularizado y que no enfrentarán problemas legales en el futuro.