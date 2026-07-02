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Logró FEM sentencia de 50 años de prisión, dictada a feminicida en Juárez

by Salvador Miranda
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La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Norte (FEM), demostró en un juicio oral que, Román L. M., y/o Román M. T., es responsable del homicidio agravado y calificado, delito por el que fue sentenciado a 50 años de prisión.

En el juicio, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de Mujeres por Razones de Género, presentó las pruebas recabadas en la investigación, que establecen que entre el 01 y el 15 de octubre del año 2015, en un lugar no determinado, el ahora sentenciado privó de la vida a su concubina, golpeándola con un objeto contundente, además, que trasladó el cuerpo hasta un terreno baldío ubicado en las calles Miguel de la Madrid y bulevar Fundadores de América, en donde le prendió fuego.

Ante el cumulo de pruebas, el Órgano jurisdiccional, dictó el fallo condenatorio en contra de Román L. M., y/o Román M. T., quien, en la audiencia de individualización de sanciones, recibió la sentencia que purgará en el CERESO local, así como el monto a pagar por concepto de la reparación del daño.

Cabe hacer mención que Román L. M., y/o Román M. T., fue detenido por el mencionado crimen, en el año 2024 en la ciudad de Torreón, Coahuila, en donde se encontraba prófugo de la acción de la justicia.

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Con estos resultados, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso para llevar ante la justicia y castigar a quienes atenten contra la vida y dignidad de las mujeres en el estado de Chihuahua.

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