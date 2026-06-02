Mbappé se suma al universo de los Minions en una divertida campaña promocional de “Minions & Monsters”

La estrella del futbol mundial, Kylian Mbappé, sorprendió a sus seguidores al aparecer en un nuevo video promocional de la película Minions & Monsters, la próxima entrega de la popular franquicia animada de Illumination y Universal Pictures.

El adelanto, lanzado a pocas semanas del estreno de la cinta, presenta un peculiar partido de fútbol entre los Minions y un equipo de monstruos. Cuando los personajes amarillos parecen estar a punto de perder el encuentro, recurren a un hechizo para pedir ayuda y es entonces cuando aparece Mbappé para reforzar al equipo y cambiar el rumbo del partido.

La colaboración fue creada como parte de la promoción de la película y también aprovecha el ambiente futbolístico generado por la Copa Mundial de 2026. El video rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con humor a la inesperada participación del delantero francés junto a los famosos personajes amarillos.

Minions & Monsters llegará a los cines el próximo 1 de julio de 2026. La producción seguirá a los Minions en una nueva aventura llena de caos y criaturas fantásticas, manteniendo el estilo de comedia que ha convertido a la saga en una de las más exitosas del cine animado.

Además de la aparición de Mbappé, el avance ha generado especulaciones entre los fanáticos sobre una posible participación musical de las cantantes Dua Lipa y Sabrina Carpenter, luego de que sus nombres fueran mencionados durante el video promocional.

La nueva entrega marcará el regreso de los populares personajes amarillos a la pantalla grande y buscará conquistar tanto a los seguidores de la franquicia como a los aficionados al futbol con esta singular colaboración protagonizada por Mbappé.