La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue atacada, el lunes 2 de febrero, por dos drones presuntamente vinculados a Irán, sin que se reportaran heridos, informaron fuentes cercanas al caso a la cadena CNN.

Fuentes citadas por CNN indicaron que no se registraron víctimas, mientras que el Departamento de Estado aún no ha emitido comentarios oficiales.

Poco después de que la agencia de noticias EFE reportara el hecho, el gobierno de Arabia Saudí confirmó que drones lanzaron un ataque contra la embajada estadunidense ubicada en Riad.

¿Qué pasa en Medio Oriente?

Este mismo día, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los ataques contra Irán fueron la “última y mejor oportunidad” para detener el rápido desarrollo del programa de misiles de Teherán y eliminar las “amenazas intolerables” a su país.

El mandatario realizó su primera comparecencia en vivo desde el sábado, cuando inició la Operación ‘Furia Épica’ contra objetivos iraníes que acabó con la vida del líder supremo, Alí Jameneí.

Trump insistió en que la República Islámica “ya contaba con misiles capaces de alcanzar Europa y nuestras bases, tanto locales como extranjeras, y pronto tendría misiles capaces de alcanzar nuestro hermoso Estados Unidos”

“El programa de misiles balísticos convencionales del régimen crecía rápida y drásticamente, lo que representaba una amenaza muy clara y colosal para Estados Unidos y nuestras fuerzas estacionadas en el extranjero”, advirtió Trump, que ha usado una inminente acción militar iraní para justificar los ataques conjuntos con Israel.

