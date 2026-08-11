Arreglan el transformador… ¡y vuelve a fallar! Vecinos piden una solución definitiva

Ciudad Juárez, Chihuahua.– Vecinos de la colonia Villa del Sur están pidiendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una reparación integral del transformador ubicado sobre la calle Villas Portugal, entre Facundo Zuviria y Paseo de la Gloria, debido a las constantes fallas en el suministro eléctrico.

Los habitantes de este sector aseguran que el problema no es nuevo y que, aunque el transformador ha sido atendido en distintas ocasiones, los apagones continúan. Señalaron que en una ocasión llegaron a permanecer hasta cuatro días sin electricidad, mientras esperaban que personal de la CFE acudiera a reparar la falla.

De acuerdo con los vecinos, actualmente los cortes de energía pueden presentarse hasta tres veces por semana, sin un horario definido. La electricidad puede suspenderse durante la mañana, la tarde o la noche y, dependiendo de la falla, el servicio puede tardar desde una hora hasta cuatro horas en restablecerse.

Los residentes señalaron que al comunicarse con la CFE para reportar las interrupciones, en ocasiones reciben como respuesta que deben esperar su turno debido a la cantidad de servicios que tiene pendientes la empresa, situación que, aseguran, puede prolongar la atención durante varios días.

Ante esta situación, los vecinos consideran que el problema requiere algo más que reparaciones momentáneas y solicitan que se realice una revisión completa del transformador y de las condiciones que están provocando las fallas, con el objetivo de evitar que los apagones continúen repitiéndose.

La principal preocupación de los habitantes es precisamente que, después de que se restablece el servicio, las interrupciones vuelven a presentarse, por lo que cuestionan por qué el problema no ha podido solucionarse de manera definitiva.

Algunos vecinos también mencionaron que existe una versión, no confirmada, sobre personas que presuntamente tendrían contacto directo con trabajadores de la CFE para intentar agilizar la atención de los reportes. Según esta versión, los propios habitantes aportarían dinero para realizar supuestos pagos. Esta información no pudo ser corroborada y no se señala a ningún trabajador específico de la CFE.

Mientras tanto, los habitantes de Villa del Sur esperan que la Comisión Federal de Electricidad revise a fondo el equipo y determine qué está provocando las fallas recurrentes, para que el servicio eléctrico deje de convertirse en un problema constante para las familias de este sector.