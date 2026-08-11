Transformadores al límite: “colgados” y minisplits tumban el servicio

Ciudad Juárez, Chihuahua.– Las fallas recurrentes de transformadores que se han registrado en distintos puntos de Ciudad Juárez podrían estar relacionadas, entre otros factores, con sobrecargas en las instalaciones eléctricas, de acuerdo con la explicación proporcionada por un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien señaló que durante esta temporada los equipos enfrentan una mayor demanda de energía.

El empleado explicó que uno de los problemas que se presentan en algunos sectores es la existencia de conexiones irregulares al servicio eléctrico, conocidas coloquialmente como personas que están “colgadas”. Según su explicación, al no pagar directamente por el consumo de electricidad, algunos usuarios pueden utilizar una gran cantidad de aparatos eléctricos, incrementando la demanda sobre la red.

A esta situación se suma el uso intensivo de equipos de aire acondicionado, particularmente los minisplits, que durante las temporadas de altas temperaturas representan una importante demanda de energía.

El trabajador señaló que también existen viviendas que cuentan con dos o hasta tres minisplits, cuando este tipo de instalaciones puede requerir una evaluación de la capacidad eléctrica disponible y, dependiendo de las características del inmueble y de los equipos, adecuaciones o trámites correspondientes ante la CFE.

De acuerdo con el empleado, cuando varios usuarios de una misma zona incrementan considerablemente su consumo al mismo tiempo, la demanda puede aumentar hasta generar sobrecargas en la red y en los transformadores, provocando calentamiento, fallas y, eventualmente, interrupciones del servicio.

El problema, explicó, no solamente afecta a quienes tienen un alto consumo, sino que puede terminar repercutiendo en todo un sector conectado al mismo transformador.

El trabajador afirmó que las cuadrillas de la CFE han tenido que realizar reparaciones y ajustes de manera constante para atender este tipo de situaciones, incluso durante las noches, fines de semana y domingos, debido a la cantidad de reportes y fallas que se presentan.

Ante este escenario, recomendó a los usuarios considerar la capacidad de sus instalaciones eléctricas antes de colocar equipos adicionales de alto consumo, especialmente cuando se pretende instalar más de un minisplit en una vivienda.

Mientras continúan las altas temperaturas y aumenta el uso de aparatos de refrigeración, el llamado es a revisar las instalaciones eléctricas y evitar conexiones irregulares o consumos que puedan llevar la red más allá de su capacidad.