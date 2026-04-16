Ocho elementos de seguridad pública fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado en el municipio de Manzanillo tras ser señalados de colaborar con una organización delictiva. Los uniformados enfrentan cargos graves por asociación delictuosa y el uso indebido de información.

Las investigaciones revelaron que los implicados utilizaban aplicaciones de mensajería cifrada para alertar a los delincuentes sobre los movimientos de las fuerzas federales y estatales. Esta filtración permitía que los generadores de violencia evadieran los operativos de seguridad con ventaja táctica.

La administración local ordenó la baja inmediata de los involucrados tras confirmar que traicionaron la confianza institucional para favorecer a intereses criminales. El caso ha generado una fuerte sacudida dentro de las corporaciones encargadas de proteger a la ciudadanía en la costa.

Este operativo de depuración es el resultado de un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno para limpiar las instituciones de seguridad.

Los 8 policías de Manzanillo fueron detenidos por colaborar con el CJNG, filtrando operativos en tiempo real mediante la aplicación cifrada Threema. Los implicados enviaban reportes detallados sobre la instalación de retenes y los movimientos estratégicos de la Sedena y la Marina.

Entre los oficiales detenidos se encuentran Miguel Ángel ‘N’, con 25 años de servicio, así como Rolando ‘N’, Nora Alejandra ‘N’, Sergio Alejandro ‘N’ y José Santos ‘N’. También fueron procesados Roberto ‘N’, José Luis ‘N’ y Martín Gerardo ‘N’ por estos hechos.

El fiscal Bryant Alejandro García Ramírez señaló que la red fue descubierta tras investigar el homicidio del exsecretario del Ayuntamiento, Alfredo Chávez, ocurrido en febrero de 2024. Los exoficiales compartían datos sensibles obtenidos directamente de las frecuencias operativas del sistema de emergencias C5i.

La alcaldesa Rosa María Bayardo confirmó que los elementos fueron separados del cargo de manera inmediata por traicionar la confianza del pueblo.

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