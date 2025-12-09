Ciudad Juárez.— A pesar de que su fama estalló en redes hace meses, La Pache Pache continúa siendo una de las vendedoras más buscadas en las segundas de San Pancho. Cada fin de semana, decenas de personas acuden no sólo a comprar, sino también a conocerla en persona.

Azucena Zamarripa, conocida por su característico “¡Pache, pache, pache… lleve, lleve!”, mantiene su rutina tradicional de venta. Entre montones de ropa y artículos usados, sigue atendiendo con el mismo ritmo y humor que la llevó a ser viral en TikTok.

Lo que antes eran compradores habituales ahora incluye a visitantes de otros sectores de la ciudad e incluso de El Paso. Muchos llegan específicamente para tomarse una selfie, grabar un video o simplemente escucharla cantar mientras ofrece mercancía.

Para la vendedora, la popularidad no ha cambiado su forma de trabajar. Asegura que lo más importante es que la gente se vaya satisfecha con lo que compra y que el ambiente del tianguis siga siendo agradable para todos.

Mientras tanto, su puesto se mantiene como uno de los más concurridos de las segundas. Personas de todas las edades buscan la foto del recuerdo, y por supuesto, alguna ganga, convertida ya en parte del ritual de visitar a La Pache Pache.