El cuerpo sin vida y en estado de descomposición de un masculino fue localizado esta tarde al interior de una finca abandonada de la colonia Kilómetro 31, en las inmediaciones de la carretera a Casas Grandes.

El hallazgo fue reportado por una fémina que circulaba por la calle Lucero junto a sus acompañantes, cuando de pronto uno de ellos ingresó a la vivienda con la intención de hacer sus necesidades fisiológicas y se percató del cuerpo en descomposición,

Ante la confirmación de que se trataba de un cuerpo humano, la fémina dio aviso de inmediato a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Al lugar arribaron elementos municipales como primeros respondientes, quienes confirmaron que se trataba de un masculino con aspecto de indigente y en estado de descomposición.

Agentes investigadores señalaron que las primeras revisiones del sector, indicaron que el cuerpo no presentaba huellas de violencia ni se encontraron elementos balísticos, como es común en estos casos.

La zona fue acordonada y resguardada mientras el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense en espera de ser identificado y reclamado por algún familiar.