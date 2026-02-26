La oficina de Recaudación de Rentas en Ciudad Juárez, informa a las y los usuarios que, a partir del día 26 de febrero el módulo situado en el área de comidas de Plaza Sendero, en las avenidas Gómez Morín y Francisco Villarreal Torres, dejará de prestar sus servicios de manera definitiva.

Dicha oficina de atención al público será reubicada en las inmediaciones del área, en un espacio que brinde mayor comodidad a la ciudadanía, que pronto se dará a conocer.

A fin de facilitar los trámites a las y los habitantes de la zona, se ponen a disposición de la ciudadanía los cinco quioscos que se encuentran al interior de la plaza, donde podrán realizar operaciones de manera virtual.

También pueden utilizarse los medios alternos de pago, vía WhatsApp al número 614 372-17-00 o en la página ipagos.chihuahua.gob.mx

Las oficinas del edificio José María Morelos y Pavón, conocido como Pueblito Mexicano y los módulos Juan Gabriel, Galerías TEC, Paseo, Mitla y Mezquital operan de manera habitual en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.