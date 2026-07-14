La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), detuvo a un hombre por portación de arma de fuego, cargadores y cartuchos útiles en el poblado de Samalayuca, municipio de Juárez.

La intervención se llevó a cabo durante la tarde del 12 de julio, cuando elementos de la Policía del Estado realizaron la detención de Nolberto C.N, de 41 años de edad, en el cruce de las calles Ignacio Allende y Panamericana.

Durante la inspección, los policías estatales aseguraron un arma de fuego corta tipo escuadra, con el número de serie alterado, así como dos cargadores para calibre 9 milímetros, un cargador de aluminio y otro de plástico para calibre .223, además de 137 cartuchos útiles, de los cuales 17 corresponden a calibre 9 milímetros y 120 a calibre .223.

El detenido, junto con el arma de fuego, los cargadores, los cartuchos y los objetos asegurados, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de fortalecer las acciones de vigilancia y combate a la portación ilegal de armas, con el objetivo de preservar la seguridad y la tranquilidad de las y los chihuahuenses.