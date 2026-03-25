Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Paola Celeste T. L., por su probable responsabilidad en el delito de fraude cometido a diversas familias en Ciudad Juárez.

En seguimiento a la causa penal 1157/2026, el Agente del Ministerio Público, obtuvo de un Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, el mandato judicial para la detención de la mujer, por lo que en las próximas horas se le formulará la imputación correspondiente.

La mujer de 22 años de edad, es investigada por su posible relación en los hechos en los que, por medio de una agencia de viajes, bajo el engaño, vendió vuelos y hospedaje a las víctimas.