Estudiantes de educación y psicología de la UACJ, Campus Nuevo Casas Grandes, llevaron el evento literario “Momentos de inspiración” a las aulas de la escuela secundaria y preparatoria Fray Felipe de Jesús.

Este encuentro estuvo enmarcado en los festejos del 40 Aniversario de la escuela Fray Felipe, mientras que el contenido literario se enfocó en proyectar la obra del poeta mexicano Jaime Sabines, ya que el 25 de marzo se conmemorará el centenario de su nacimiento.

La actividad interactiva y de lectura se realizó de manera simultánea para los cinco grupos de preparatoria y los siete grupos de secundaria que conforman la institución, llevando la inspiración de la poesía a un total de 271 estudiantes.

Para ello se contó con la entusiasta participación de los universitarios que cursan las materias de Motivación y emoción en la Licenciatura en Psicología a cargo de la maestra Priscila Portillo Aguirre y Pedagogía II de la Licenciatura en Educación a cargo de la maestra Lucía Loera Rodríguez.

Este ejercicio representó una doble oportunidad formativa para los universitarios, ya que por un lado ellos mismos se adentraron en la vida y obra de Jaime Sabines, para poder exponer, de manera creativa, aspectos de su biografía, obra y lectura de poemas, además de planear y realizar la sesión con el grupo que les correspondió, a través de dinámicas y estrategias diseñadas por ellos mismos.

Al cierre del evento el maestro Humberto Chaparro Ortiz, director de la escuela Fray Felipe de Jesús, agradeció el apoyo de la UACJ con la entrega de algunos reconocimientos por esta valiosa colaboración.