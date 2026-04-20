Ciudad Juárez, Chihuahua.– La sucursal del Nacional Monte de Piedad en esta frontera continúa cerrada, al mantenerse la huelga nacional iniciada por trabajadores desde octubre de 2025, situación que sigue afectando a decenas de usuarios juarenses que dependen de sus servicios.

Además del cierre, el conflicto es visible para quienes pasan por el lugar. En el exterior de la sucursal, empleados han colocado cartulinas en las que exponen sus principales demandas laborales, entre ellas mejores condiciones de trabajo, respeto al contrato colectivo y garantías sobre su antigüedad.

A un costado de estos mensajes, también se observa una manta instalada por la propia institución, en la que se informa a los clientes sobre los mecanismos disponibles para realizar pagos de refrendo de sus prendas empeñadas. En ella se detallan opciones como el pago en línea, así como establecimientos y tiendas de conveniencia autorizadas para cumplir con estos compromisos.

Desde el estallamiento del conflicto laboral, la casa de empeño suspendió operaciones en más de 300 sucursales en todo el país, incluyendo la ubicada en Ciudad Juárez, donde hasta la fecha no se ha reanudado la atención al público. Las instalaciones permanecen con las puertas cerradas y sin actividad visible, salvo por los mensajes colocados en su exterior.

El paro laboral, impulsado por el sindicato de trabajadores, responde a una serie de inconformidades relacionadas con condiciones laborales y presuntos cambios en las políticas internas que afectarían los derechos del personal. A nivel nacional, el conflicto ha escalado al ámbito legal, luego de que un juez federal declarara la huelga como “inexistente”, resolución que ha sido rechazada por los trabajadores.

En Ciudad Juárez, la situación ha generado preocupación entre quienes tienen objetos empeñados, ya que no han podido recuperarlos directamente en sucursal, lo que ha obligado a muchos a adaptarse a los mecanismos alternos de pago o a recurrir a otras opciones de financiamiento.

Hasta el momento, no existe una fecha definida para la reapertura de la sucursal local, mientras las negociaciones continúan sin un acuerdo claro, dejando en pausa uno de los servicios financieros más utilizados por sectores vulnerables de la población.