Asegura COE más de 17 kilogramos de metanfetaminas en Cd. Juárez

by Salvador Miranda
Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), aseguraron 17.097 kilogramos de metanfetamina que localizaron en la colonia Kilómetro 33, en Ciudad Juárez.

La acción ministerial se efectuó en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, cuando se realizaba un recorrido de investigación y persecución de los delitos por la brecha ubicada cerca de la carretera a Casas Grandes.

En dicho sector se localizó una maleta de color gris y 30 bolsas de plástico, que en su interior contenían una sustancia blanca y granulada, con las características propias de la metanfetamina, misma que fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, para las indagatorias correspondientes.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso para combatir y perseguir los delitos que afecten a la comunidad.

