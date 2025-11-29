Inicio » Asegura SSPE aproximadamente 2 kilogramos de marihuana durante operativo coordinado en Guerrero
Asegura SSPE aproximadamente 2 kilogramos de marihuana durante operativo coordinado en Guerrero

Salvador Miranda
Como parte de las acciones de inteligencia táctica que mantiene la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), se aseguraron aproximadamente 2 kilogramos de marihuana durante un operativo interinstitucional con elementos del Ejército y Defensa Nacional en el municipio de Guerrero.

Esto ocurrió mientras los elementos realizaban un operativo de reconocimiento a pies en los límites de Vicente Guerrero, donde se detectó movimiento inusual de personas a pie y en bicicleta sobre un caminamiento del Arroyo Seco.

Durante la inspección, los elementos localizaron una bolsa plástica negra oculta entre la maleza. Al verificar su contenido confirmaron que se trataba de hierba seca con características de marihuana, almacenada en una doble bolsa, con un peso aproximado de 2 kilogramos.

La droga asegurada fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

La SSPE, bajo la instrucción del secretario Gilberto Loya Chávez, mantiene operativos coordinados de inteligencia y despliegue en la región serrana para inhibir actividades delictivas y reforzar la presencia policial en zonas de difícil acceso.

