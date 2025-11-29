Juan Gabriel representa el legado y patrimonio cultural de Ciudad Juárez, afirmó el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, en el marco de la presentación de su concierto en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

El concierto se transmitió en la Plaza de la Mexicanidad, donde más de 10 mil juarenses acudieron a corear los éxitos del cantante fronterizo qué venció barreras y logró dar uno de los conciertos más majestuosos que se han presentado en Bellas Artes.

El Presidente Pérez Cuéllar, acompañado de Claudia Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura del Gobierno de México; Jean Aguilera, hijo del “divo de Juárez; la regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez y Felipe Rojas, quien ha sido un aliado en esta clase de eventos, dijo que este evento se presenta gracias a los esfuerzos de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

El alcalde afirmó que Juan Gabriel es un verdadero patrimonio de Juárez porque representa el esfuerzo, la lucha y el compromiso de salir adelante a pesar de todas las adversidades

Él es un ejemplo de constancia, dedicación, pasión a la música, pero también de un gran amor a esta frontera.

“Yo sé que ya lo he dicho muchas veces, pero no me voy a cansar de hacerlo, Juan Gabriel es una persona que empezó desde mero, mero abajo y llegó hasta mero, mero arriba y nunca se olvidó de Juárez y no solo no se le olvidó, le compuso muchísimas canciones”, comentó.

Por todo ello, Ciudad Juárez siempre estará agradecida con Alberto Aguilera Valadez y siempre honrará su memoria y hoy lo hace al revivir el concierto de Bellas Artes, expresó.

Él fue el único artista que rompió paradigmas y su actuación en ese lugar fue un acontecimiento a nivel nacional.

En tanto que Curiel de Icaza dijo que “El Divo” es el autor de una de las historias culturales más luminosas e importantes de nuestro país y desde esta frontera empezó a construir un lenguaje emocional que hoy es parte de la memoria de todos los mexicanos y mexicanas y de muchos en todo el mundo.

Juan Gabriel representa un legado de lo que hoy es y será México; las generaciones venideras también lo recordarán por su trascendencia musical y cultural.

El concierto del Divo logró crear una noche de música, emociones, recuerdos, baile y lágrimas donde los juarenses le demostraron su amor eterno.