Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Cristopher Yahir G. D., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud y contra de la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Policías Municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de las calles General Candelario Cervantes y General Calixto Contreras, en la colonia Revolución Mexicana, se percataron de un individuo que manipulaba un objeto similar a un arma de fuego, mismo que adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia de las unidades.

Razón por la cual fue abordado por protocolos de seguridad, donde al realizar una revisión le fue localizada en el interior de una mochila un arma de fuego calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con un cartucho útil, así como una bolsa plástica que contenía 27 envoltorios de marihuana con un peso aproximado de 215 gramos.

Previa lectura de derechos, Cristopher Yahir G. D. de 20 años, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad