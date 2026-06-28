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Lleva comedor móvil de NutriChihuahua alimentos a 50 familias de Bachíniva

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Como parte de las acciones de atención alimentaria que se realizan en los municipios del estado, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común llevó el comedor móvil de NutriChihuahua a Bachíniva, donde atendió a más de 50 familias.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, señaló que durante esta visita se sirvieron más de 300 platillos calientes, cocinados al momento y entregados de manera gratuita a las y los beneficiarios.

Destacó que el compromiso de la estrategia NutriChihuahua, en especial de la Unidad Móvil, es llegar a más municipios y comunidades del estado, además de atender colonias prioritarias en las zonas urbanas, para acercar apoyo alimentario a quienes más lo necesitan.

El funcionario resaltó el recibimiento de la población de Bachíniva, así como las muestras de agradecimiento, que reconoció la importancia de que los apoyos que ofrece el Gobierno del Estado lleguen a todo Chihuahua.

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Loera reiteró que la Unidad Móvil continuará sus recorridos por los municipios, colonias y planteles educativos, para ampliar la cobertura de NutriChihuahua y garantizar que un mayor número de familias acceda a alimentos variados, suficientes y nutritivos.

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