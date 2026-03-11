La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través del Ministerio Público, obtuvo un fallo condenatorio en contra del acusado Arnoldo M. M., tras probar su responsabilidad penal en el delito de homicidio simple intencional.

Durante el juicio oral seguido en contra de Arnoldo M.M., esta representación social presentó el cumulo de evidencias de su participación en el homicidio de Javier T. T., cometido a golpes el 10 de agosto del 2024, en la calle Privada Pino Suarez, de la colonia División del Norte, de Ciudad Juárez.

Hechos en los que, con ayuda de diversa persona, arrastró el cadáver hasta el cruce de las calles Privada Pino Suarez y Maclovio Herrera, en donde lo abandonaron.

Fue detenido en los términos de la flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El Órgano jurisdiccional, emitió el fallo condenatorio y programó para el próximo martes 17 de marzo a las 13:00 horas, la audiencia de individualización de sanciones, en donde se dictará la sentencia.