Chihuahua, Chih.- El coordinador del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, expresó su respaldo a la reforma electoral que enviará al Congreso de la Unión la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que se trata de un compromiso adquirido con la ciudadanía y no de una iniciativa orientada a satisfacer intereses partidistas.

En conferencia de prensa, Estrada, explicó que la reforma responde a exigencias sociales planteadas desde hace años y no a las posiciones de partidos como Movimiento Ciudadano, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional o incluso morena. “La iniciativa debe construirse con independencia de los partidos y de los propios diputados. Se trata de atender una demanda ciudadana histórica”, enfatizó.

“Y para tumbar el discurso de los ‘Mcprianistas’, que sostienen que no existe respaldo social. La reforma tiene sustento en la participación ciudadana”, Estrada subrayó que la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, está sustentada en un exhaustivo ejercicio de parlamento abierto. Detalló que se realizaron 63 audiencias públicas para la elaboración del proyecto, con la participación de 281 ponentes en la Ciudad de México, 563 en distintas entidades del país, 100 en Estados Unidos y 393 intervenciones adicionales a través de un micrositio, además de la recepción de mil 357 propuestas formales.

Sobre el acompañamiento de las diversas fuerzas políticas a esta propuesta, el coordinador parlamentario advirtió que, una vez que la iniciativa sea discutida y votada, quedará claramente delimitado quiénes la apoyaron y quiénes se opusieron. “Cada senador y diputado federal será observado por la sociedad respecto al sentido de su voto; el pueblo y la historia los juzgarán”, sostuvo.

“La reforma electoral es un compromiso con la ciudadanía. No es una discusión entre partidos; es una definición sobre el rumbo democrático del país”, concluyó Estrada.