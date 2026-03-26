Este 25 de marzo, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) se sumó al Día Naranja, una jornada internacional dedicada a prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas.

Con espacios y comunidad universitaria vestidos de este color simbólico, la institución reafirmó su compromiso con la construcción de entornos seguros, igualitarios y libres de abuso.

El naranja, que representa un futuro brillante y sin violencia, se convirtió en un recordatorio visible de la responsabilidad colectiva para fomentar el respeto, la empatía y la no violencia dentro y fuera del ámbito universitario.

A través de esta participación, la UACJ refrenda su papel no solo como formadora de profesionales, sino como agente activo en la transformación social hacia una cultura de paz.