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Promueve la UACJ sensibilización y la construcción de una cultura libre de violencia hacia mujeres y niñas

by EditorJRZ
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Este 25 de marzo, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) se sumó al Día Naranja, una jornada internacional dedicada a prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas.

Con espacios y comunidad universitaria vestidos de este color simbólico, la institución reafirmó su compromiso con la construcción de entornos seguros, igualitarios y libres de abuso.

El naranja, que representa un futuro brillante y sin violencia, se convirtió en un recordatorio visible de la responsabilidad colectiva para fomentar el respeto, la empatía y la no violencia dentro y fuera del ámbito universitario.

A través de esta participación, la UACJ refrenda su papel no solo como formadora de profesionales, sino como agente activo en la transformación social hacia una cultura de paz.

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