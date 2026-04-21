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Sismo de magnitud 5.2 se registra en Oaxaca

by EdiciónJuárez
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Un sismo de magnitud preliminar 5.2 se registró la mañana de este martes 21 de abril en el estado de Oaxaca, con epicentro localizado en las inmediaciones de Tlacolula, según información del Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento ocurrió en las primeras horas del día y fue percibido en diversas localidades cercanas. Hasta el momento, autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños de consideración, aunque se activaron recorridos de supervisión para descartar cualquier afectación.

Durante la misma jornada, el monitoreo sísmico registró otros movimientos de menor intensidad en distintas regiones del país, principalmente en el sur, una zona caracterizada por su constante actividad tectónica.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales y a seguir las recomendaciones preventivas ante posibles réplicas, aunque este tipo de eventos no suele generar mayores consecuencias.

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México se ubica en una región con alta sismicidad, por lo que especialistas reiteran la importancia de contar con medidas de prevención y protocolos de actuación ante emergencias.

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