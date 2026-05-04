Incendio provoca fuerte movilización en la planta de Bachoco en Lagos de Moreno

Un incendio de gran magnitud se registró la noche del domingo en una instalación de la empresa Bachoco ubicada en el municipio de Lagos de Moreno, lo que generó una intensa movilización de equipos de emergencia y una densa columna de humo visible a varios kilómetros.

🚨 #Atención

Nuestros oficiales de la Comandancia Regional de San Juan de los Lagos acuden en apoyo para trabajar en coordinación con bomberos de la región para atender un incendio registrado en una fábrica ubicada sobre la autopista León–Aguascalientes, en el municipio de Lagos… pic.twitter.com/dBR42vOADZ — Protección Civil JAL (@PCJalisco) May 4, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría comenzado tras una aparente explosión en una caldera, lo que permitió que las llamas se extendieran rápidamente por distintos espacios de la planta. En la zona se almacenaban sustancias como amoniaco, gas LP y otros materiales de uso industrial, lo que incrementó los riesgos durante las labores de control.

Personal de Protección Civil, bomberos municipales y brigadas internas trabajaron durante varias horas para impedir que el incendio continuara avanzando. Las tareas se prolongaron hasta la madrugada del lunes, cuando se informó que el siniestro estaba bajo control, aunque continuaban los trabajos de enfriamiento y revisión de las áreas afectadas.

Autoridades reportaron personas lesionadas principalmente por inhalación de humo y exposición a sustancias químicas. Los paramédicos realizaron atenciones inmediatas y trasladaron a algunos afectados para una valoración más completa. Hasta el momento, no se han informado fallecimientos.

Debido a la cantidad de humo liberado durante el incendio, se activó una alerta atmosférica en las comunidades cercanas. Las autoridades recomendaron a los habitantes mantenerse dentro de sus hogares, evitar actividades al exterior y estar atentos a cualquier síntoma de irritación o dificultad respiratoria.

Videos difundidos por conductores y residentes de la zona mostraron la intensidad del fuego y la columna de humo que se elevó desde la planta ubicada cerca de la autopista que conecta León con Aguascalientes.

Las causas del incendio serán investigadas en los próximos días, mientras se realiza una evaluación de los daños estructurales y ambientales ocasionados en la zona industrial.