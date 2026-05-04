Sismo con epicentro en Pinotepa Nacional se percibe en varias regiones del país

Un movimiento telúrico con magnitud preliminar de 6.0 sorprendió la mañana de este lunes a habitantes del sur y centro del país. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el epicentro se ubicó cerca de Santiago Pinotepa Nacional, a unos kilómetros al noroeste de esa localidad costera.

El temblor ocurrió alrededor de las 09:19 horas y fue perceptible en diferentes estados, incluida la capital mexicana, donde la población reportó desde oscilaciones leves hasta sacudidas más marcadas. En varias zonas de la Ciudad de México se activó la alerta sísmica a través de altavoces, mientras que algunos usuarios mencionaron que las notificaciones en dispositivos móviles no se recibieron debido a trabajos de mantenimiento previos al próximo simulacro nacional.

Oficinas, escuelas y edificios habitacionales realizaron desalojos preventivos como parte de los protocolos establecidos. Autoridades locales llevaron a cabo recorridos para verificar posibles daños, aunque hasta el momento no se han registrado afectaciones de gravedad.

En Oaxaca, brigadas municipales comenzaron revisiones en viviendas, planteles educativos y carreteras para descartar daños estructurales. El gobierno estatal pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a las indicaciones oficiales y evitar la propagación de información no verificada.

El sismo ocurrió a dos días del Simulacro Nacional programado para el 6 de mayo, un ejercicio que busca reforzar la preparación ante emergencias sísmicas en todo el territorio.

Las autoridades continuarán monitoreando la región ante la posibilidad de réplicas y ofrecerán actualizaciones conforme avance la evaluación de la zona afectada.