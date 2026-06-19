La Universidad Autónoma de Chihuahua llevó a cabo el examen de admisión correspondiente al ciclo escolar agosto-diciembre 2026, con la participación de 9 mil 806 jóvenes aspirantes que realizaron el EXANI I y EXANI II del CENEVAL, tanto en modalidad presencial como virtual.

Durante la jornada de aplicación, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, acudió a Hidalgo del Parral para acompañar a las y los aspirantes de esta región que participaron en el proceso de admisión. Durante su visita, dirigió un mensaje a los jóvenes, en el que destacó la importancia de este momento en su formación profesional y reconoció el esfuerzo, dedicación y compromiso de quienes buscan integrarse a la máxima casa de estudios del estado.

Los programas educativos con mayor demanda son:

Semestre Selectivo de Médico Cirujano y Partero con 1798 aspirantes.

Licenciatura en Derecho con 956 aspirantes.

Licenciatura en Psicología con 789 aspirantes.

Licenciatura en Estomatología con 647 aspirantes.

Licenciatura como Contador Público con 514 aspirantes.

Licenciatura en Enfermería con 464 aspirantes.

El proceso inició a las 9:00 horas y concluyó a las 13:30 horas. La aplicación se desarrolló en la ciudad de Chihuahua (Campus I, Campus II y en la Facultad de Zootecnia y Ecología), así como en las ciudades de Juárez, Parral, Cuauhtémoc, Delicias y Camargo.

La Dirección Académica de la UACH coordinó el proceso con las unidades que integran la institución. La oferta educativa para este ciclo contempla los 55 programas presenciales y 16 virtuales, distribuidos en 15 facultades. Una vez concluida la aplicación, el CENEVAL se encarga de calificar los exámenes y entregar los resultados ante notario público. La publicación oficial se realiza en: https://resultados.uach.mx/” el 1 de julio, a partir de las 16:00 horas.

De acuerdo al calendario escolar del 2026, los alumnos de nuevo ingreso deberán entregar sus documentos el día y hora señalados durante el periodo que comprende del 30 de julio al 4 de agosto.

El periodo de inscripción académica únicamente para los alumnos de nuevo ingreso será los días 6 y 7 de agosto. Cabe resaltar que el inicio de cursos para todos los estudiantes será el 10 del mismo mes.