Con el objetivo de facilitar el pago de contribuciones y acercar los servicios municipales a la ciudadanía, este sábado 20 de junio la Tesorería Móvil brindará atención a las familias del surponiente de la ciudad en el Centro Comunitario Ampliación Fronteriza, ubicado en la colonia Juanita Luna.

La directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que el módulo brindará atención de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en las instalaciones ubicadas en el cruce de las calles Francisco Escárcega Cisneros y Guillermo Ortiz Collazo, donde personal especializado orientará a los contribuyentes.

Entre los servicios disponibles se encuentran pagos del impuesto predial, convenios para adeudos, descuentos en recargos por rezago y beneficios en multas de vialidad, con el objetivo de ofrecer alternativas accesibles para la regularización de contribuciones municipales.

Romero Aguilar comentó que este esquema itinerante ha permitido acercar la atención gubernamental a distintos puntos de la ciudad, facilitando que las familias realicen sus trámites de manera rápida y cercana a sus hogares.

Indicó que una de las principales ventajas del programa es que evita traslados largos y tiempos de espera en oficinas municipales, además de ofrecer opciones para quienes desean ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales.