Este viernes, en punto de las 18:00 horas, una de las salas de usos múltiples del Teatro Gracia Pasquel —ubicado en el cruce de la avenida Plutarco Elías Calles y Hermanos Escobar— fue escenario de un acto que apeló a la memoria colectiva: la toma de protesta de la Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia A.C..

Luego de dos años, asumió la presidencia de la mesa directiva para el ciclo 2026–2028 José Ignacio Frausto Ojeda, arquitecto y licenciado en Historia, en relevo de la licenciada Leticia Solares Fuentes.

Minutos antes del protocolo, Frausto Ojeda habló con este medio sobre la encomienda que implica encabezar esta agrupación.

“Sobre todo tenemos un compromiso como sociedad de difundir la historia. La mayor parte de los integrantes somos historiadores de carrera; otros son historiadores por afición y también contamos con promotores culturales. Creemos que es muy importante que la gente conozca nuestra historia, sobre todo los jóvenes, en estos momentos más difíciles. Esa es nuestra principal tarea: hacerles llegar, por diferentes medios, todo lo que tiene que ver con la historia y el contexto de Juárez-El Paso, desde la época prehispánica hasta la actual”.

Reconoce que el reto está en hablarle a una generación que consume información a gran velocidad.

Para lograrlo, explica, es necesario diseñar materiales compactos, utilizar los mismos medios que ellos emplean y, sobre todo, generar aquello que una computadora no puede hacer por sí sola: interpretación, análisis, sensibilidad histórica.

“Hacer cápsulas que, en un minuto, logren que un joven no pierda la atención y que conozca temas que son enormes en nuestra historia, aquí en el norte. Tenemos que ajustarnos al diseño y a las nuevas tecnologías”.

Al asumir la presidencia, Frausto Ojeda subraya que su prioridad es retomar el objetivo fundacional de la agrupación. El propio nombre —Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia A.C.— encierra su filosofía: para que la sociedad se interese por la historia, primero hay que fomentar la cultura de la historia.

Con 15 años de existencia, la sociedad está integrada actualmente por 14 miembros y atraviesa un proceso de apertura para sumar más voces, más miradas y más manos que fortalezcan el trabajo colectivo.

Quienes deseen integrarse pueden acudir a su domicilio social, en las oficinas de Canaco (Calle Henry Dunant #4505), en el segundo piso, o comunicarse al teléfono (656) 366 0208. También mantienen presencia activa en redes sociales como Sociedad Paso del Norte, donde comparten información y actividades.

Cuando se le pregunta qué representa para él llegar a de nuevo a este cargo, Frausto Ojeda no habla de desafío, sino de afecto.

“Muchos dicen que es un reto, pero para mí es una satisfacción. Me tocó fundar esta sociedad; fui el primer presidente y socio fundador. Eso habla de la importancia que tiene para uno. A esto le decimos que es nuestro hijito; hay que impulsarlo. Volver a estar al frente es una satisfacción enorme”.

Al final de la conversación, se le pide que defina qué es la historia para él y su respuesta es casi poética:

“Es una ciencia. Yo digo que es como una especie de transporte. Es una ciencia que nos puede llevar al pasado.

Dependiendo del enfoque, del contexto o del tema, nos traslada hasta allá, donde están los elementos base de nuestra identidad. Ese mismo transporte nos trae de vuelta al presente, nos ubica, nos pasea y al final toda esa mezcla del pasado y el presente nos puede ayudar a decidir el futuro”.